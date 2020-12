Veľké zlyhanie Matoviča

Pokiaľ by pán Sulík s pani Čaputovou nerobili opozičnú politiku, dnes nemusíme hasiť covidové požiare po celom Slovensku. Lenže pre niekoho sú trápne preferencie viac, ako životy a zdravie ľudí.

Celoplošné testovanie malo byť spustené tak, ako bolo premiérom Matovičom naplánované. Lenže od soboty tu máme lockdown, ktorý tvrdo dopadne na ekonomiku a firmy, máme tisíce chorých a tisíce v nemocniciach, stovky mŕtvych. A za to môžeme ďakovať iba populistickej politike a mafii, ktorej súčasná situácia maximálne vyhovuje. Matovič je ten zlý a mafia, pre ktorú je volič hovno, je spokojná. Sas, PSSpolu a nový smer, Hlas už dlhší čas hrajú na vlastnom piesočku. Prečo?

Pre ľudí z prostredia politickej mafie môže byť východiskom to, aby sa koronavírus vymkol z kontroly. Vďaka zlej zdravotnej situácii občanov, rastu úmrtnosti, nedostupnej zdravotnej starostlivosti, ekonomickej kríze, rastu nezamestnanosti a lockdownu dúfajú mafiáni v pád Matovičovej vlády. Ľudia budú logicky nespokojní a svoj hnev otočia na Matoviča. Politická mafia cez rôzne médiá ovládané finančnými skupinami tvrdo na Matoviča útočí, organizujú sa rôzne protesty, ktorých cieľom je vyvolať v ľuďoch negatívne vášne a nálady. Ak padne Matovičova vláda, nikdy sa politická kriminalita, korupcia a tunelovanie eurofondov nevyšetria a súčasný systém kradnutia sa nikdy nezmení. A to je pre mnohých v politike problém a otázkou väzenia alebo slobody s nakradnutými peniazmi a majetkom.

Sulík nemôže povaliť priamo aj túto vládu, to by v ďalších voľbách už neobhájil, preto vsadil na iné karty. Permanentne podkopáva akékoľvek Matovičovo snaženie v boji proti vírusu. Prezidentka tiež vsadila na podobnú kartu, ide o percentá jej strany ps-spolu, ich preferencie v posledných prieskumoch rastú, tak prečo to kaziť? Spoločne podkopávajú Matovičove návrhy, autority odborníkov v komisiách a krízových štáboch. Na úkor ich snaženia v boji proti koronavírusu naháňajú lacné populistické politické body. Nepozerajú na rast chorobnosti a rast úmrtnosti, nepozerajú na stav v nemocniciach.

Podľa Sulíka chorobnosť netreba znižovať, lebo ako povedal, načo znižovať chorobnosť, keď aj tak pôjde hore. Im naozaj na životoch absolútne nezáleží? To majú peniaze a moc pre nich vyššiu hodnotu, ako zdravie a životy tisícov ľudí?

Nikdy sa nikto z nich nepostavil rázne na stranu zdravia občanov, iba Matovič a ministri okolo neho. Nikto z nich neprišiel s reálnym návrhom na efektívne zastavenie šírenia koronavírusu, iba Matovič a ministri okolo neho. Ostatní iba kritizujú, no s vlastným fungujúcim návrhom neprišli a nikdy neprídu.

Ale všetci budú v ďalších voľbách poukazovať na zlyhanie Matoviča. Všetci budú s čistým štítom. Hlavne že Matovič bude ten zlý. A o to mafii ide. Volič je iba hovno. Vníma veci povrchne a iba povrch. Vnútro nevidí.

Pamätáte, ako mafia podviedla občanov minulé voľby cez bugára a stranu SIEŤ? Deje sa to opäť, len s inými politickými bábkami a koronavírus sa im mimoriadne v súčasnej situácii hodí. Bohužiaľ proreformná vláda Matoviča padne rovnako, ako padla proreformná vláda Radičovej.