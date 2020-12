Veľké zlyhanie Sulíka a Čaputovej

Pokiaľ by pán Sulík s pani Čaputovou nerobili opozičnú politiku, dnes nemusíme hasiť covidové požiare po celom Slovensku. Lenže pre niekoho sú trápne preferencie viac, ako životy a zdravie ľudí.

Celoplošné testovanie malo byť spustené tak, ako bolo premiérom Matovičom naplánované. Lenže od soboty tu máme lockdown, ktorý tvrdo dopadne na ekonomiku a firmy a bude trvať mnoho týždňov až mesiacov, máme tisíce chorých a tisíce v nemocniciach, stovky mŕtvych a čísla budú podstatne rásť. A za to môžeme ďakovať iba populistickej politike a mafii, ktorej súčasná situácia maximálne vyhovuje. Matovič je ten zlý a mafia, pre ktorú je volič hovno, je spokojná. SaS, PS-Spolu a nový smer, HLAS-SD už dlhší čas hrajú na vlastnom piesočku. Prečo?

Pre ľudí z prostredia politickej mafie môže byť východiskom to, aby sa koronavírus vymkol z kontroly. Vďaka zlej zdravotnej situácii občanov, rastu úmrtnosti, nedostupnej zdravotnej starostlivosti, ekonomickej kríze, rastu nezamestnanosti a lockdownu dúfajú mafiáni v pád Matovičovej vlády. Ľudia budú logicky nespokojní a svoj hnev otočia na Matoviča. Politická mafia cez rôzne médiá ovládané finančnými skupinami tvrdo na Matoviča útočí, organizujú sa rôzne protesty, ktorých cieľom je vyvolať v ľuďoch negatívne vášne a nálady. Ak padne Matovičova vláda, nikdy sa politická kriminalita, korupcia a tunelovanie eurofondov nevyšetria a súčasný systém kradnutia sa nikdy nezmení. A to je pre mnohých v politike problém a otázkou života vo väzení alebo života "našich ľudí" na slobode s nakradnutými peniazmi a majetkom.

Sulík nemôže povaliť priamo aj túto vládu, to by v ďalších voľbách neobhájil, preto vsadil na iné karty. Permanentne podkopáva akékoľvek Matovičove snaženie v boji proti vírusu. Prezidentka tiež vsadila na podobnú kartu, ide o percentá strany PS-spolu, ich preferencie v posledných prieskumoch rastú, tak prečo to kaziť a prečo to nevyužiť? Spoločne podkopávajú Matovičove návrhy, autority odborníkov v komisiách a krízových štáboch. Na úkor ich snaženia v boji proti koronavírusu naháňajú lacné populistické politické body. Nepozerajú na rast chorobnosti a rast úmrtnosti, nepozerajú na stav v nemocniciach. Nevšímajú si, že nemocnice sú postupne viac a viac pohlcované covid pacientmi a rastie ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre tých ostatných. Nepozerajú na to, že v karanténe máme stovky zdravotníckych pracovníkov každým dňom pribúdajú ďalší.

Podľa Sulíka chorobnosť netreba znižovať, lebo ako povedal, načo znižovať chorobnosť, keď aj tak pôjde hore. To naozaj na životoch absolútne nezáleží? To majú peniaze a moc pre nich vyššiu hodnotu, ako zdravie a životy tisícov ľudí? To naozaj ideme obetovať pár tisíc ľudí, aby sa politická mafia opäť dostala k moci?

Nikdy sa nikto z nich nepostavil rázne na stranu zdravia občanov, iba Matovič a ministri okolo neho. Nikto z nich neprišiel s reálnym návrhom na efektívne zastavenie šírenia koronavírusu, iba Matovič a ministri okolo neho. Ostatní tíško postávajú v kútikoch a všetky plány pred kamerami kritizujú, no s vlastným fungujúcim návrhom neprišli a nikdy neprídu. To je tak podlé a tak zbabelé.

Ale všetci budú v ďalších voľbách poukazovať na zlyhanie Matoviča. Budú ho lynčovať, vysmievať sa mu. Veď to je iba blázon, šašo z Trnavy. Oni všetci budú s čistým štítom. Hlavne že Matovič bude ten zlý. A o to mafii ide. Politická mafia je veľmi silná, v hre je kontinuita zločinu a beztrestnosti. "Volič je iba hovno. Vníma veci povrchne a iba povrch. Vnútro nevidí." (Haščák)

Pamätáte, ako mafia podviedla občanov minulé voľby pomocou bugára a strany SIEŤ? Deje sa to opäť, len s inými politickými bábkami a koronavírus sa im mimoriadne v súčasnej situácii hodí. Bohužiaľ proreformná vláda Matoviča padne rovnako, ako padla proreformná vláda Radičovej. Prehrávame boj s koronavírusom a prehrávame boj s mafiou.

Ďakujem pán Sulík, ďakujem pani Čaputová.